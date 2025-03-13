Во Львовской области 23-летний мужчина получил 9 лет тюрьмы за надругательство над могилами воинов

Мужчина разрушил 59 памятников Сечевых Стрельцов и воинов УГА.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области в городе Стрый к 9 годам лишения свободы приговорили мужчину, который совершил надругательство над могилами Сечевых Стрельцов и воинов УГА. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Прокуроры в суде доказали, что в марте 2021 года 23-летний житель одного из сел Стрыйского района, находясь в состоянии наркотического опьянения, совершил надругательство над могилами на территории старого кладбища в Стрые.

В частности, обвиняемый разрушил 59 надмогильных бетонных памятников на месте захоронения воинов-интернационалистов – Легендарных Украинских Сечевых Стрельцов и воинов Украинской Галицкой Армии.

Мужчину «на горячем» застал охранник кладбища и сразу вызвал правоохранителей.

Сумма ущерба, причиненного противоправными действиями обвиняемого, составляет почти 700 тыс. грн.

По публичному обвинению прокуроров Стрыйской окружной прокуратуры 23-летний мужчина признан виновным в надругательстве над могилой (ч. 4 ст. 297 УК Украины).

Назначенное наказание – 9 лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу фигурант будет находиться под стражей.

Приговор суда вступает в законную силу после окончания срока апелляционного обжалования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.