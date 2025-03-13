Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Во Львовской области 23-летний мужчина получил 9 лет тюрьмы за надругательство над могилами воинов

16:52, 13 марта 2025
Мужчина разрушил 59 памятников Сечевых Стрельцов и воинов УГА.
Во Львовской области 23-летний мужчина получил 9 лет тюрьмы за надругательство над могилами воинов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области в городе Стрый к 9 годам лишения свободы приговорили мужчину, который совершил надругательство над могилами Сечевых Стрельцов и воинов УГА. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Прокуроры в суде доказали, что в марте 2021 года 23-летний житель одного из сел Стрыйского района, находясь в состоянии наркотического опьянения, совершил надругательство над могилами на территории старого кладбища в Стрые.

В частности, обвиняемый разрушил 59 надмогильных бетонных памятников на месте захоронения воинов-интернационалистов – Легендарных Украинских Сечевых Стрельцов и воинов Украинской Галицкой Армии.

Мужчину «на горячем» застал охранник кладбища и сразу вызвал правоохранителей.

Сумма ущерба, причиненного противоправными действиями обвиняемого, составляет почти 700 тыс. грн.

По публичному обвинению прокуроров Стрыйской окружной прокуратуры 23-летний мужчина признан виновным в надругательстве над могилой (ч. 4 ст. 297 УК Украины).

Назначенное наказание – 9 лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу фигурант будет находиться под стражей.

Приговор суда вступает в законную силу после окончания срока апелляционного обжалования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура Львов Стрый приговор

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Евгений Пикалов: реформа пенитенциарной системы является частью дорожной карты европейской интеграции

В проекте дорожной карты заложено развитие пенитенциарной системы, упоминаются как Стратегия, так и определенные инициативы по развитию правоохранительного компонента Государственной криминально-исполнительной службы (ГКИС).

Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по событиям возле Дома профсоюзов в Одессе: «Оно демонстрирует системные проблемы, сформировавшиеся за годы предыдущей власти»

Минюст отметил, что в деле о трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе «ЕСПЧ учел сложность ситуации для только что сформированного правительства Украины, которое унаследовало силовые структуры с встроенными агентами влияния».

В Европарламенте вспыхнул масштабный коррупционный скандал, связанный с Huawei

Бельгийская полиция провела обыски в офисах Huawei в связи с новым коррупционным скандалом, потрясшим Европарламент – идет речь о вознаграждениях за принятие политических решений, чрезмерные подарки, такие как еда и расходы на поездки, а также регулярные приглашения на футбольные матчи.

ЕСПЧ постановил, что украинские власти не приняли необходимые меры, чтобы предотвратить насилие возле одесского Дома профсоюзов в мае 2014 года

Украина проиграла в ЕСПЧ дело – Суд постановил, что власти не сделали всего, что можно было разумно от них ожидать, чтобы предотвратить насилие в Одессе 2 мая 2014 года, остановить это насилие после его начала, обеспечить своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в ловушке во время пожара, а также инициировать и провести эффективное расследование этих событий.

В Верховной Раде засекретили данные о заграничных поездках главы комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина — документ

Информация об источниках финансирования заграничных визитов главы комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина является служебной информацией, указали в Верховной Раде.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Маргарита Сокоренко
    Маргарита Сокоренко
    уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики