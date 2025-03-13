Самому молодому «миллионеру» в Украине 3,5 года, а самому старому – 96

В Украине выросло количество миллионеров - за два месяца их стало более 3 тысяч.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За январь-февраль 2024 года 3186 граждан Украины отчитались о доходах, превышающих 1 миллион гривен. Общая сумма задекларированных средств составляет 21,8 млрд гривен. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Миллионеры должны уплатить в бюджет 269,6 млн грн налога на доходы физических лиц и 44,6 млн грн военного сбора.

Самому молодому декларанту всего 3,5 года - его представитель задекларировал наследство или подарок от лиц, не являющихся близкими родственниками. Самой старшей среди миллионеров - 96-летней жительнице Киева - доходы поступили от продажи ценных бумаг.

К уплате более 1 млн грн налогов задекларировали 25 человек. Больше всего таких плательщиков в Киеве (6 человек), Киевской (4), Закарпатской (3), Сумской и Львовской (по 2) областях. По одному миллионеру зафиксировано в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Одесской и Херсонской областях.

Всего за два месяца украинцы подали более 44 тысяч деклараций, в которых указаны доходы на сумму 36,2 млрд грн. Это на 62% больше, чем в прошлом году. Активнее всего декларировали доходы жители Киева, Львовщины и Днепропетровщины.

К уплате в бюджет определено 436,9 млн грн налога на доходы физических лиц (+ 15% по сравнению с прошлым годом) и 80,3 млн грн военного сбора (+ 15%).

Также более 16 тысяч человек задекларировали право на налоговую скидку. Они получат возмещение из бюджета на общую сумму 105,7 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.