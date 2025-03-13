У Держпраці пояснили, що чекає на роботодавця при несвоєчасному повідомленні про нещасний випадок на виробництві

Які штрафи для роботодавця за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на виробництві — роз’яснення.

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Держпраці пояснює, яка відповідальність передбачена для роботодавця за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на виробництві.

У разі порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на виробництві (ч. 6 ст. 41 КУпАП) передбачено накладення штрафу на посадових осіб підприємств, фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, і на фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 850 грн).

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