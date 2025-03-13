На Харківщині чоловік спалив свою співмешканку живцем – йому загрожує довічне ув'язнення

Прокуратура передала справу до суду.

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У Лозівському районі Харківської області 52-річний чоловік вбив свою співмешканку, підпаливши її живцем. Прокуратура Харківської області затвердила обвинувальний акт та направила його до суду. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

За даними Лозівської окружної прокуратури, чоловіку висунуто обвинувачення в умисному вбивстві з особливою жорстокістю та незаконному зберіганні наркотичних засобів. Трагедія сталася 23 грудня 2024 року в селі Башилівка. Чоловік та його 46-річна співмешканка вживали алкоголь, після чого між ними виникла сварка. У розпалі конфлікту чоловік вилив на жінку бензин і підпалив її. Спочатку зайнявся її одяг, а потім пожежа охопила будинок.

Сусіди, побачивши полум'я, викликали пожежників. Потерпіла, отримавши важкі опіки, була доставлена до лікарні, але 24 грудня померла від травм. Під час обшуку у чоловіка було знайдено канабіс, який він вживав.

Зловмисник затриманий та перебуває під вартою. Його судитимуть у Близнюківському районному суді Харківської області, а йому загрожує довічне позбавлення волі.

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