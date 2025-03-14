Укрзализныця на 4 месяца меняет расписание поездов в Закарпатье

С 31 марта до 31 июля Укрзализныця изменит расписание движения пассажирских поездов, курсирующих в Закарпатье. Это связано с масштабными работами по прокладке пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом.
Изменения коснутся следующих поездов:
До/с станции Мукачево:
- Поезда № 17/18 (Харьков - Ужгород)
- Поезда № 38/37 (Одесса - Ужгород)
- Поезда № 125/126-129/130 (Кременчуг/Полтава - Ужгород)
До/с станции Чоп:
- Поезда № 81/82 (Киев - Ужгород, с 31 марта по 31 июля)
- Поезда № 749/750 (Киев - Ужгород, с 1 апреля по 31 июля)
- Поезда № 829/830 (Львов - Ужгород, с 1 апреля по 31 июля)
До/с станции Ужгород:
- Поезд № 59/60 (Киев - Чоп, с 31 марта по 31 июля)
Для обеспечения железнодорожного сообщения с Ужгородом будут организованы альтернативные рейсы через Самбор и Сянки. Это касается таких поездов:
- № 4/3 (Запорожье - Ужгород)
- № 29/30 (Киев - Ужгород)
- № 45/46 (Харьков - Ужгород)
- № 368/367 (Ковель/Луцк - Ужгород)
В ходе работ будут выполнены следующие мероприятия:
- реконструкция горловины станции Чоп;
- капитальный ремонт путей на станциях Струмковка и Чоп;
- демонтаж широкой колеи и укладка 8,3 км колеи европейского стандарта на участке Чоп - Струмковка;
- прокладка около 10 км контактной подвески на новом участке;
- монтаж устройств СЦБ и связи на 22-километровом участке Чоп - Ужгород.
Железнодорожники также планируют отремонтировать более 30 зданий и сооружений, а также обновить 33 стрелочных перевода и около 13 км путей.
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