Путин выдвинул дополнительные условия для прекращения боевых действий

Путин назвал «пока непонятными» вопросы контроля и верификации в случае прекращения огня.

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Путин заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия, но это должно «привести к долгосрочному миру». Об этом сообщают росСМИ.

«Мы согласны с предложениями по прекращению боевых действий, но исходим из того, что это прекращение должно привести к долговременному миру и устранить первопричины кризиса», — сказал он на пресс-конференции с Лукашенко.

«Мы за перемирие, но есть нюансы», - добавил он.

Путин назвал «пока непонятными» вопросы контроля и верификации в случае прекращения огня.

Также, по его мнению, Украина может использовать перемирие на 30 суток для получения оружия или принудительной мобилизации.

«Мы хотим гарантий, что во время 30-дневного перемирия Украина не будет проводить мобилизацию, не будет проводить подготовку и не будет получать оружие», — сказал Путин.

Также он заявил, что может позвонить по телефону президенту США Дональду Трампу и обсудить идею перемирия.

«Сама по себе идея верна, но есть вопросы, которые мы должны обсудить. С американскими коллегами и, возможно, с Трампом позвонить по телефону», — сказал Путин.

Путин считает сложным момент контроля над нарушениями во время действия прекращения огня на 2 тысячах км² линии фронта. А также, по его словам, «непонятно, что будет с теми, кто остался в Курской области».

Напомним, Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, предложенное США. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что Уиткофф отправится в Москву для проведения переговоров относительно прекращения огня в Украине.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь сообщал, что американская сторона встретится с россиянами.

Добавим, что ЦПД СНБО призвало не воспринимать слова Ушакова как официальный отказ РФ от перемирия.

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