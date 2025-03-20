Міністр енергетики США Райт заявив, що Вашингтон може взяти на себе управління українськими АЕС

США можуть взяти на себе управління українськими АЕС, якщо це допоможе завершити війну РФ проти України, — міністр енергетики США Кріс Райт.

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США може взяти участь в управлінні українськими електростанціями, якщо це допоможе забезпечити припинення вогню і принести мир. Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт заявив у коментарі Fox News.

«Ми маємо величезний технічний досвід у Сполучених Штатах, щоб керувати цими станціями. Я не думаю, що для цього потрібні військові», — зазначив Райт.

Райт сказав, що президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо вже «працюють над тим, щоб припинити війну в Україні» та зазначив, якщо необхідним для цього інструментом буде управління США українськими АЕС, то це можна реалізувати.

«Як нам принести мир в Україну? Як зробити так, щоб ці бойові дії припинилися? Для чого потрібно, щоб обидві сторони склали зброю? Але якщо це допоможе досягти цієї мети, нехай США управляють атомними електростанціями в Україні. Без проблем, ми можемо це зробити», — наголосив він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що в контексті припинення бойових дій обговорюють з РФ питання контролю над Запорізькою АЕС.

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