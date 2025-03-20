Питання передачі США українських АЕС навіть не обговорюється, — Зеленський

Президент наголосив, що українські атомні електростанції— виключно державна власність, про передачу США не йдеться

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Президент України Володимир Зеленський заперечив обговорення питання власності українських атомних електростанцій, включно із Запорізькою АЕС, із президентом США Дональдом Трампом. Про це Глава держави повідомив під час пресконференції з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло.

Він наголосив, що всі атомні електространції належать українському народу.

Зеленський підкреслив: якщо американці хочуть забрати тимчасово окуповану Запорізьку АЕС у росіян та модернізувати – це можна обговорювати, але про передачу у власність мови взагалі немає.

«Всі атомні електростанції належить народу України, це державні атомні електростанції, це не приватна власність, І тимчасово окупована Запорізька область, місто Еенергодар, де знаходиться ця АЕС належить Україні. Персонал, який там працює – це громадяни України і отримують заробітну плату від України. Ви знаєте яким чином вони їх там тримають. Вони в багатьох забрали дітей і вивезли в РФ. Питання атомної станції, яка не працює, яка небезпечна. Незважаючи на те, що там є нагляд комісії МАГАТЕ, вона небезпечна, немає нормального постачання води, вона знаходиться в дуже складних техумовах. Я сказав американцям, якщо вона не буде українська - вона не буде працювати, бо це незаконно. Якщо американці думають про це, як знайти вихід з цієї ситуації, - вони хочуть забрати її в росіян, інвестувати в її відновлення, але не володіти. Про це ми не говорили з президентом Трампом», - заявив Президент.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що в контексті припинення бойових дій обговорюють з РФ питання контролю над Запорізькою АЕС.

Крім того, міністр енергетики США Райт заявив, що Вашингтон може взяти на себе управління українськими АЕС.

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