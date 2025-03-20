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Кая Каллас відхилила ідею призначити спецпредставника ЄС на мирних переговорах щодо України

16:40, 20 березня 2025
Політикиня Кая Каллас під час зустрічі з лідерами ЄС заявила, що її персони і так достатньо.
Кая Каллас відхилила ідею призначити спецпредставника ЄС на мирних переговорах щодо України
Джерело фото: euronews.com
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Лідери ЄС 20 березня зібралися у Брюсселі, щоб обговорити питання посилення своєї обороноздатності, а також допомогу Україні. Раніше озвучувалася пропозиція надати 40 млрд євро на озброєння Україні, але цю ідею поки не підтримали.

Серед іншого, обговорювали і питання участі ЄС у мирних переговорах.

Нагадаємо, 19 березня президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Європа має сформувати свою команду для участі у майбутніх перемовинах щодо завершення війни Росії проти України.

«Є одна деталь, на якій я наголошую під час усіх моїх розмов із союзниками – це те, що Україна має дуже спроможну переговорну команду, США мають дуже спроможну переговорну команду, Росія має переговорну команду. Я думаю, що Європа теж повинна мати переговорну команду», - зазначив президент Фінляндії.

Однак, як повідомляє Politico, проти призначення спецпредставника від ЄС виступила Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас.

Так, Кая Каллас відхилила ідею призначення спеціального представника, який представлятиме ЄС на мирних переговорах щодо України. Естонська політикиня під час закритої зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі заявила, що налагодження відносин з Києвом «входить до її компетенції». Висування нової фігури, стверджувала вона, «не буде корисним».

Раніше під час дискусії прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес підтримав пропозицію Фінляндії створити спеціального представника ЄС і переговорну групу для посилення впливу ЄС на мирних переговорах щодо України, сказав один із дипломатів виданню.

Також Politico повідомило, що лідери ЄС погодили висновок щодо України.

Однак, як додає видання, було дуже мало обговорень плану щодо збільшення військової допомоги Україні — розмова в основному зосереджувалася на тому, чи повинен ЄС призначити спеціального посланника для переговорів щодо України.

Автор: Наталя Мамченко

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