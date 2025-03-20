Як отримати відстрочку від мобілізації для догляду за родичем з інвалідністю

Якщо військовозобов’язаний доглядає за родичем з інвалідністю І чи ІІ групи, він може отримати відстрочку від мобілізації.
У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, які документи потрібні та куди слід звертатися.
Хто має право на відстрочку:
Родичі другого ступеня споріднення: рідні брати або сестри, бабусі, дідусі чи онуки, якщо родичів першого ступеня немає або вони самі потребують догляду. Наприклад, відстрочка може надаватися онуку, який здійснює догляд за бабусею у разі смерті свого батька (сина бабусі).
Родичі третього ступеня спорідненості: дядько, тітка, племінник чи племінниця, у випадку, коли родичів першого та другого ступеня спорідненості немає або вони самі потребують догляду.
Отримати право на відстрочку може лише одна людина.
В яких випадках є право на відстрочку
Якщо людина постійно доглядає за родичем з інвалідністю I або II групи.
Немає членів сім'ї першого (або першого і другого ступеня споріднення), які можуть це робити, або якщо вони самі потребують постійного догляду.
Куди звертатися за відстрочкою
До ТЦК та СП із заявою та документами.
У заяві потрібно зазначити, що члени сім'ї першого (або першого і другого) ступеня споріднення відсутні чи не можуть здійснювати догляд.
Які документи необхідні
Документи засвідчуються особисто чи нотаріально.
Як довго розглядаються документи
Впродовж 7 календарних днів.
На який термін дають відстрочку
До завершення дії Указу Президента про дію воєнного стану або до моменту припинення догляду.
Якщо ви продовжуєте здійснювати догляд — потрібно знову звернутися із заявою та пакетом документів до ТЦК та СП для поновлення відстрочки.
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