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Як отримати відстрочку від мобілізації для догляду за родичем з інвалідністю

19:00, 20 березня 2025
Хто має право на отримання відстрочки для догляду за родичем з інвалідністю І чи ІІ групи, які документи потрібні та куди звертатися.
Як отримати відстрочку від мобілізації для догляду за родичем з інвалідністю
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Якщо військовозобов’язаний доглядає за родичем з інвалідністю І чи ІІ групи, він може отримати відстрочку від мобілізації.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, які документи потрібні та куди слід звертатися.

Хто має право на відстрочку:

Родичі другого ступеня споріднення: рідні брати або сестри, бабусі, дідусі чи онуки, якщо родичів першого ступеня немає або вони самі потребують догляду. Наприклад, відстрочка може надаватися онуку, який здійснює догляд за бабусею у разі смерті свого батька (сина бабусі).

Родичі третього ступеня спорідненості: дядько, тітка, племінник чи племінниця, у випадку, коли родичів першого та другого ступеня спорідненості немає або вони самі потребують догляду.

Отримати право на відстрочку може лише одна людина.

В яких випадках є право на відстрочку

Якщо людина постійно доглядає за родичем з інвалідністю I або II групи.

Немає членів сім'ї першого (або першого і другого ступеня споріднення), які можуть це робити, або якщо вони самі потребують постійного догляду.

Куди звертатися за відстрочкою

До ТЦК та СП із заявою та документами.

У заяві потрібно зазначити, що члени сім'ї першого (або першого і другого) ступеня споріднення відсутні чи не можуть здійснювати догляд.

Які документи необхідні

  • паспорт;
  • військово-обліковий документ;
  • документи для підтвердження родинних зв’язків (свідоцтва, інші документи про родинні зв’язки);
  • документ, який підтверджує інвалідність людини, за якою здійснюється догляд;
  • документи, що підтверджують неможливість інших членів сім’ї здійснювати догляд: витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або висновок МСЕК чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу члена сім’ї першого або першого і другого ступеня споріднення в постійному догляді;
  • документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою постійного догляду.

Документи засвідчуються особисто чи нотаріально.

Як довго розглядаються документи

Впродовж 7 календарних днів.

На який термін дають відстрочку

До завершення дії Указу Президента про дію воєнного стану або до моменту припинення догляду.

Якщо ви продовжуєте здійснювати догляд — потрібно знову звернутися із заявою та пакетом документів до ТЦК та СП для поновлення відстрочки.

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