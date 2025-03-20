Как получить отсрочку от мобилизации по уходу за родственником с инвалидностью

Если военнообязанный ухаживает за родственником с инвалидностью I или II группы, он может получить отсрочку от мобилизации.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, какие документы нужны и куда следует обращаться.
Кто имеет право на отсрочку
Родственники второй степени родства: родные братья или сестры, бабушки, дедушки или внуки, если родственников первой степени нет или они сами нуждаются в уходе. Например, отсрочка может предоставляться внуку, который ухаживает за бабушкой в случае смерти своего отца (сына бабушки).
Родственники третьей степени родства: дядя, тетя, племянник или племянница, в случае если родственников первой и второй степени нет или они сами нуждаются в уходе.
Право на отсрочку может получить только один человек.
В каких случаях есть право на отсрочку
Куда обращаться за отсрочкой
В ТЦК и СП с заявлением и документами.
В заявлении необходимо указать, что члены семьи первой (или первой и второй) степени родства отсутствуют или не могут осуществлять уход.
Какие документы необходимы
Документы заверяются лично или нотариально.
Как долго рассматриваются документы
В течение 7 календарных дней.
На какой срок дают отсрочку
До окончания действия Указа Президента о военном положении или до момента прекращения ухода.
Если вы продолжаете осуществлять уход — необходимо снова обратиться с заявлением и пакетом документов в ТЦК и СП для продления отсрочки.
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