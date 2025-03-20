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Как получить отсрочку от мобилизации по уходу за родственником с инвалидностью

19:00, 20 марта 2025
Кто имеет право на получение отсрочки по уходу за родственником с инвалидностью I или II группы, какие документы нужны и куда обращаться.
Как получить отсрочку от мобилизации по уходу за родственником с инвалидностью
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Если военнообязанный ухаживает за родственником с инвалидностью I или II группы, он может получить отсрочку от мобилизации.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, какие документы нужны и куда следует обращаться.

Кто имеет право на отсрочку

Родственники второй степени родства: родные братья или сестры, бабушки, дедушки или внуки, если родственников первой степени нет или они сами нуждаются в уходе. Например, отсрочка может предоставляться внуку, который ухаживает за бабушкой в случае смерти своего отца (сына бабушки).

Родственники третьей степени родства: дядя, тетя, племянник или племянница, в случае если родственников первой и второй степени нет или они сами нуждаются в уходе.

Право на отсрочку может получить только один человек.

В каких случаях есть право на отсрочку

  • Если человек постоянно ухаживает за родственником с инвалидностью I или II группы.
  • Нет членов семьи первой (или первой и второй) степени родства, которые могут это делать, или если они сами нуждаются в постоянном уходе.

Куда обращаться за отсрочкой

В ТЦК и СП с заявлением и документами.

В заявлении необходимо указать, что члены семьи первой (или первой и второй) степени родства отсутствуют или не могут осуществлять уход.

Какие документы необходимы

  • паспорт;
  • военно-учетный документ;
  • документы, подтверждающие родственные связи (свидетельства, другие документы о родственных связях);
  • документ, подтверждающий инвалидность человека, за которым осуществляется уход;
  • документы, подтверждающие невозможность других членов семьи осуществлять уход: выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица или заключение МСЭК либо врачебно-консультационной комиссии медицинского учреждения о необходимости постоянного ухода за членом семьи первой или первой и второй степени родства;
  • документы о получении компенсации (пособий, надбавок) за уход или акт об установлении факта осуществления лицом постоянного ухода.

Документы заверяются лично или нотариально.

Как долго рассматриваются документы

В течение 7 календарных дней.

На какой срок дают отсрочку

До окончания действия Указа Президента о военном положении или до момента прекращения ухода.

Если вы продолжаете осуществлять уход — необходимо снова обратиться с заявлением и пакетом документов в ТЦК и СП для продления отсрочки.

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