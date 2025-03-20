В Черкассах будут судить дельцов, которые за $5000 обещали нужный диагноз для исключения из военного учета

Дельцы за «денежную помощь» предлагали мужчинам содействие в прохождении осмотров у врачей с целью получения медицинских документов с «правильными» диагнозами.

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В Черкассах в суд направлен обвинительный акт в отношении двух местных жителей по факту получения неправомерной выгоды за влияние на руководство медицинского учреждения с целью получения отсрочки от призыва на военную службу.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 34-летний и 59-летний обвиняемые разыскивали мужчин призывного возраста и в обмен на «денежную помощь» предлагали им содействие в прохождении медицинских осмотров с целью получения документов с «правильными» диагнозами, позволяющими признать их полностью непригодными к военной службе и исключить из военного учета.

Стоимость таких услуг составляла 5000 долларов США с одного человека.

Правоохранители задержали злоумышленников во время получения взятки в размере 5000 долларов США.

Следственный судья применил к одному из мужчин меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, поскольку фигурант ранее был судим за «помощь» уклонистам. Второму сообщнику суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Теперь злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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