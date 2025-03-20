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Между странами ЕС начался раскол еще до начала торговой войны с Трампом – Politico

16:00, 20 марта 2025
Особенно уязвимы страны ЕС, экспортирующие алкоголь в США: Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Ирландия.
Между странами ЕС начался раскол еще до начала торговой войны с Трампом – Politico
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Европейское единство, продемонстрированное на раннем этапе, оказалось под угрозой, и рушится еще до согласования второго пакета тарифов, который должен ответить на новые, более жесткие пошлины президента США Дональда Трампа на сталь и алюминий (по 25%, с расширенным охватом). Как сообщает Politico, торговая война между Европой и Вашингтоном еще толком не началась, а некоторые лидеры ЕС уже «отступают с поля боя», пытаясь избежать последствий тарифов Трампа.

На прошлой неделе Еврокомиссия объявила о намерении ответить на пошлины США на сталь и алюминий, вновь введя с апреля тарифы на американский бурбон, которые действовали еще в 2018 году. Однако лидеры Франции, Италии и Ирландии публично раскритиковали эту стратегию. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила о «порочном круге» эскалации, французский премьер Франсуа Байру обвинил Еврокомиссию в выборе «неправильных целей», а лидер Ирландии Майкл Мартин осудил повторение подхода времен первого срока Трампа (2017–2021 годы).

Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен планирует второй раунд тарифов на американский экспорт стоимостью 18 млрд евро к 13 апреля.

Трамп в ответ пригрозил ввести 200-процентные пошлины на все вина, шампанское и алкоголь из ЕС.

Особенно уязвимы страны, экспортирующие алкоголь в США: Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Ирландия.

Подобная динамика наблюдалась в прошлом году с Китаем из-за электромобилей и десятилетие назад с солнечными панелями. Когда ЕС ввел пошлины на китайские электромобили, Пекин ответил пошлинами на европейский алкоголь, ударив по французскому коньяку — в отместку за расследование против китайских автопроизводителей.

Тем временем Германия, Испания и Бельгия спешили наладить связи с Пекином, добиваясь символических уступок от Си Цзиньпина — например, по визам или экспорту свинины. «Это классический пример защиты экономических интересов», — отмечают собеседники издания из дипломатических кругов.

Напомним, ранее сообщалось, что ряд стран ЕС, в частности, Италия, Франция, Испания и Португалия не поддержали план верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о финансировании вооружения для Украины на 40 млрд евро.

Вместо этого 20 марта 26 лидеров Европейского союза заявили о «непоколебимой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ».

Автор: Наталя Мамченко

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США ЕС Дональд Трамп Евросоюз

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