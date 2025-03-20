Між країнами ЄС почався розкол ще до початку торговельної війни з Трампом – Politico

Особливо вразливі країни ЄС, які експортують алкоголь до США: Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди та Ірландія.

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Європейська єдність, продемонстрована на ранньому етапі, опинилася під загрозою і руйнується ще до узгодження другого пакету тарифів, який має відповісти на нові, жорсткіші мита президента США Дональда Трампа на сталь і алюміній (по 25%, із розширеним охопленням). Як повідомляє Politico, торговельна війна між Європою та Вашингтоном ще не розпочалася повною мірою, а деякі лідери ЄС уже «відступають з поля бою», намагаючись уникнути наслідків тарифів Трампа.

Минулого тижня Єврокомісія оголосила про намір відповісти на мита США на сталь і алюміній, знову запровадивши з квітня тарифи на американський бурбон, які діяли ще у 2018 році. Проте лідери Франції, Італії та Ірландії публічно розкритикували цю стратегію. Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні попередила про «замкнене коло» ескалації, французький прем’єр Франсуа Байру звинуватив Єврокомісію у виборі «неправильних цілей», а лідер Ірландії Майкл Мартін засудив повторення підходу часів першого терміну Трампа (2017–2021 роки).

Єврокомісія під керівництвом Урсули фон дер Ляєн планує другий раунд тарифів на американський експорт вартістю 18 млрд євро до 13 квітня. Трамп у відповідь пригрозив запровадити 200-відсоткові мита на всі вина, шампанське та алкоголь із ЄС.

Особливо вразливі країни, які експортують алкоголь до США: Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди та Ірландія.

Подібна динаміка спостерігалася минулого року з Китаєм через електромобілі та десять років тому через сонячні панелі. Коли ЄС запровадив мита на китайські електромобілі, Пекін відповів митами на європейський алкоголь, ударивши по французькому коньяку — у відповідь на розслідування проти китайських автовиробників.

Тим часом Німеччина, Іспанія та Бельгія поспішали налагодити зв’язки з Пекіном, домагаючись символічних поступок від Сі Цзіньпіна — наприклад, щодо віз чи експорту свинини. «Це класичний приклад захисту економічних інтересів», — зазначають співрозмовники видання з дипломатичних кіл.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що низка країн ЄС, зокрема Італія, Франція, Іспанія та Португалія, не підтримали план верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас щодо фінансування озброєння для України на 40 млрд євро.

Замість цього, 20 березня 26 лідерів Європейського союзу заявили про «непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

Автор: Наталя Мамченко

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