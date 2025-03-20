Практика судів
  1. В Україні

Податкова роз’яснила, что оподатковується військовим збором надміру витрачена сума коштів видана під звіт або на відрядження

20:31, 20 березня 2025
Сума надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт, яка не повернута у встановлені законодавством строки, включається до загального місячного оподатковуваного доходу фізичної особи.
Податкова роз’яснила, что оподатковується військовим збором надміру витрачена сума коштів видана під звіт або на відрядження
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба в Одеській області інформує, что оподатковується військовим збором надміру витрачена сума коштів видана під звіт або на відрядження. 

Зазначається, що відповідно до п.п. 1.4 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 «Інші перехідні положення» розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу № 2755-VI нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору з доходів платників збору, зазначених у п.п. 1 п.п. 1.1 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, здійснюються в порядку, встановленому розд. IV ПКУ, з урахуванням особливостей, визначених підрозд. 1 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, за ставками, визначеними п.п. 1.3 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ (зокрема, 5 відс. від об’єкта оподаткування, визначеного п.п. 1 п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 розд. ІV ПКУ, зокрема, фізична особа – резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Об’єктом оподаткування військовим збором для платників, визначених п.п. 1 п.п. 1.1 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, є доходи, визначені ст. 163 розд. ІV ПКУ (п.п. 1 п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ).

Передбачено, що об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включаються доходи, перелік яких визначено підпунктами 164.2.1 – 164.2.18 п. 164.2 ст. 164 ПКУ.

Згідно з п.п. 164.2.11 п. 164.2 ст. 164 розд. ІV ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до п. 170.9 ст. 170 розд. ІV ПКУ.

Таким чином, сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до п. 170.9 ст. 170 розд. ІV ПКУ, підлягає оподаткуванню військовим збором.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

податкова військовий збір

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У комітеті підтвердили, що всі судові рішення у кримінальних справах щодо мобілізації та позбавлення ухилянтів права керування авто збираються засекретити

Комітет ВР з питань правової політики підтримав норму про «секретність» всіх судових рішень у кримінальних справах щодо мобілізації та в справах за позовами ТЦК про позбавлення ухилянтів права керування авто – член Комітету Роман Бабій

Депутати пропонують встановити заборону на 2 роки для переобрання голів судів, які обіймали посади більше 8 років

Строк повноважень голів судів пропонується збільшити до 4 років, але встановити обмеження – не більше двох строків поспіль і без можливості повторного обрання раніше, ніж через 2 роки після закінчення повноважень.

Потураєв у Відні заявив, що 51% українських ЗМІ можуть припинити роботу через зупинку фінансування від США

Нардепи Ярослав Юрчишин і Микита Потураєв з’їздили до Відня, де Потураєв розповів, що через зупинку грантів від США вже у 2025 році можуть припинити свою роботу більше половини українських медіа і треба негайно створювати для них фонд.

ВАКС: правосуддя з обвинувальним ухилом

Слідчі судді ВАКС уже на етапі обрання запобіжного заходу перебувають під впливом цілеспрямовано сформованої суспільної думки і їм треба виявляти мужність, щоб при ухваленні рішення не озиратися на громадський осуд та «атаку» громадських активістів – набагато простіше «йти за вітром», задовольняючи клопотання НАБУ/САП та застосовуючи до підозрюваних максимально суворі види процесуального примусу.

У ДСА назвали цифри середньої зарплати працівників апарату судів та суддів у 2024 році

За даними ДСА, середній розмір винагороди суддів за 2024 рік становив у місцевих загальних судах – 107,8 тисяч грн, місцевих спеціалізованих – 121,5 тисяч грн та 234,7 тисяч в апеляційних судах.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Мінаєва
    Катерина Мінаєва
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Оксененко
    Олег Оксененко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ганна Панова
    Ганна Панова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Драчук
    Тетяна Драчук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду