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Налоговая разъяснила, облагается ли военным сбором излишне израсходованная сумма средств выдана под отчет или на командировку

20:31, 20 марта 2025
Сумма излишне израсходованных средств, полученных на командировку или под отчет, не возвращенная в установленные законодательством сроки, включается в общий месячный налогооблагаемый доход физического лица.
Налоговая разъяснила, облагается ли военным сбором излишне израсходованная сумма средств выдана под отчет или на командировку
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Налоговая служба в Одесской области информирует, что облагается ли военным сбором излишне израсходованная сумма средств выдана под отчет или на командировку

Отмечается, что согласно п.п. 1.4 п. 16 экз. 1 подразд. 10 «Прочие переходные положения» разд. XX «Переходные положения» Налогового кодекса №2755-VI начисление, удержание и уплата (перечисление) военного сбора с доходов плательщиков сбора, указанных в п.п. 1 о.п. 1.1 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ, осуществляются в порядке, установленном разд. IV НКУ, с учетом особенностей, определенных подразделом. 1 разд. XX «Переходные положения» НКУ, по ставкам, определенным п.п. 1.3 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ (в частности, 5 проц. от объекта налогообложения, определенного п.п. 1 п.п. 1.2 п. 16 экз. 1 подраздел. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ).

Плательщиками военного сбора являются лица, определенные п. 162.1 ст. 162 разд. IV НКУ, в частности, физическое лицо – резидент, получающий доходы из источника их происхождения в Украине.

Объектом обложения военным сбором для плательщиков, определенных п.п. 1 о.п. 1.1 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ, есть доходы, определенные ст. 163 разд. IV НКУ (п.п. 1 п.п. 1.2 п. 16 экз. 1 разд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ).

Предусмотрено, что объектом налогообложения резидента есть, в частности, общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, в состав которого включаются доходы, перечень которых определен подпунктами 164.2.1 – 164.2.18 п. 164.2 ст. 164 НКУ.

Согласно п.п. 164.2.11 п. 164.2 ст. 164 разд. IV НКУ в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включается сумма излишне израсходованных средств, полученных плательщиком налога на командировку или под отчет и не возвращенных в установленные законодательством сроки, размер которой исчисляется в соответствии с п. 170.9 ст. 170 разд. IV НКУ.

Таким образом, сумма излишне израсходованных средств, полученных налогоплательщиком на командировку или под отчет и не возвращенных в установленные законодательством сроки, размер которой исчисляется в соответствии с п. 170.9 ст. 170 разд. IV НКУ, подлежит налогообложению военным сбором.

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налоговая военный сбор

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