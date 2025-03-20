Во Львовской области будут судить чиновника, который за взятки «решал» земельные вопросы

Будуть судить высокопоставленного чиновника одной из ОТГ Львовщины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление СБ Украины во Львовской области сообщило, что перед судом предстанет первый заместитель председателя одной из ОТГ Львовского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сентябре 2024 года сотрудники СБУ задержали чиновника после получения неправомерной выгоды в сумме 4000 долларов США.

Фигурант требовал взятку у предпринимателя за решение «земельных вопросов». А впоследствии посодействовал в получении «нужного» решения на сессии органа местного самоуправления по разделу земельного участка.

Будут судить чиновника-взяточника согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды, соединенное с требованием неправомерной выгоды).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.