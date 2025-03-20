В Киеве мужчины силой заставляли военного простить долг их знакомому

Злоумышленники силой заставляли военного отказаться от долга, который он требовал за ремонт своего поврежденного автомобиля.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Киеве сообщено о подозрении двум мужчинам, которые заставляли военнослужащего не требовать от должника возврата денег. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что потерпевший предоставил в пользование свой автомобиль. При этом пользователь повредил машину, а ремонт проводился в долг за счет владельца.

Однако двое друзей должника по собственной инициативе решили «помочь» ему и заставить владельца автомобиля отказаться от получения долга за ремонт.

В частности, они приехали в кофейню, где находился военнослужащий, и на улице начали его избивать, пытаясь затолкать в свою машину. Однако им помешали друзья военного, которые выбежали ему на помощь. После этого нападавшие уехали с места конфликта.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили им о подозрении.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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