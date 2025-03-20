В Киеве мужчины силой заставляли военного простить долг их знакомому

В Киеве сообщено о подозрении двум мужчинам, которые заставляли военнослужащего не требовать от должника возврата денег. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Установлено, что потерпевший предоставил в пользование свой автомобиль. При этом пользователь повредил машину, а ремонт проводился в долг за счет владельца.
Однако двое друзей должника по собственной инициативе решили «помочь» ему и заставить владельца автомобиля отказаться от получения долга за ремонт.
В частности, они приехали в кофейню, где находился военнослужащий, и на улице начали его избивать, пытаясь затолкать в свою машину. Однако им помешали друзья военного, которые выбежали ему на помощь. После этого нападавшие уехали с места конфликта.
Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили им о подозрении.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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