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Страховая отказалась выплатить компенсацию пострадавшей в ДТП, так как на момент осмотра ее авто уже было восстановлено — что решил суд

22:18, 20 марта 2025
Истец просила суд взыскать со страховщика в ее пользу более 84 000 грн имущественного ущерба, причиненного ДТП, а с виновника — 20 000 грн морального ущерба.
Страховая отказалась выплатить компенсацию пострадавшей в ДТП, так как на момент осмотра ее авто уже было восстановлено — что решил суд
Фото иллюстративное
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Владелица автомобиля Mercedes-Benz подала в суд иск, в котором просила взыскать со страховой компании и виновника аварии моральный и материальный ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия. Она пояснила, что в январе 2023 года в г. Хмельницкий водитель Toyota RAV-4, пересек разметку 1.3, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с ее автомобилем, передает Хмельницкий апелляционный суд.

Местный суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к повреждению транспортных средств, но закрыл производство по делу из-за истечения срока привлечения к административной ответственности.

Истец отметила, что гражданская ответственность виновника аварии была застрахована в ТДВ «Страховая компания «Гардиан», и сразу после аварии он позвонил туда на горячую линию и сообщил о факте ДТП.

Позже она направила письмо в страховую компанию и предложила ее представителю принять участие в проведении экспертного исследования для определения стоимости ремонта своего поврежденного автомобиля. Однако в течение 10 дней страховая компания не направила своего представителя. Поэтому осмотр транспортного средства и оценку стоимости ущерба судебный эксперт провел без него. По его расчетам, материальный ущерб, причиненный владелице Mercedes-Benz, составил 83 042 грн.

Женщина обратилась к страховщику с заявлением о выплате страхового возмещения. После этого представитель компании все же осмотрел автомобиль, но отказал в выплате, так как на момент осмотра транспортное средство уже было восстановлено после ДТП.

Таким образом, истец просила суд взыскать со страховщика в ее пользу 84 442 грн имущественного ущерба, причиненного автоаварией, а с виновника ДТП — 20 000 грн морального ущерба.

Хмельницкий горрайонный суд частично удовлетворил иск: взыскал со страховой компании 73 954 грн имущественного ущерба, а с водителя Toyota RAV-4 — 5 000 грн морального ущерба.

Страховая компания оспорила решение в апелляционном суде, прося его отменить и отказать в иске. По словам страховщика, в день аварии страхователь сообщил на горячую линию компании, что попал в ДТП как пострадавший. Поскольку такое событие не имело признаков страхового случая, компания не инициировала проведение осмотра поврежденного транспортного средства.

Уведомление о наступлении страхового случая и заявление о страховом возмещении страховщик получил от истицы почти через год после аварии. Так как она не выполнила обязанность сохранять поврежденное авто в том состоянии, в котором оно находилось после ДТП, пока его не осмотрит назначенный страховщиком представитель, компания отказала ей в выплате страхового возмещения.

Рассмотрев дело, апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции: в результате ДТП, произошедшего по вине другого водителя, владелице Mercedes-Benz причинен имущественный ущерб, который обязан возместить страховщик. Однако от установленной экспертом суммы необходимо отнять размер франшизы и НДС, включенный в стоимость новых деталей.

Коллегия судей отметила, что владелица поврежденного авто исполнила свою обязанность по уведомлению своего страховщика о наступлении ДТП и направила соответствующее уведомление страховщику другого участника ДТП о необходимости принять участие в проведении экспертного исследования. Однако страховая компания даже не начала расследование происшествия, считая, что ее страхователь — пострадавший.

Также апелляционный суд отметил, что владельцы поврежденного имущества (транспортного средства) освобождаются от обязанности сохранять его в том виде, в котором оно находилось после ДТП, если по их вине в течение 10 рабочих дней после получения страховщиком уведомления о ДТП его уполномоченный представитель не прибыл к месту нахождения поврежденного имущества.

Таким образом, апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу страховой компании и оставил решение местного суда без изменений.

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суд ДТП страховка Хмельницкий

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