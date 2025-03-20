Страховик відмовився виплатити відшкодування потерпілій у ДТП, бо на момент огляду її авто було відновлене — що вирішив суд

Позивачка просила суд стягнути зі страховика на її користь понад 84 000 грн майнової шкоди, завданої ДТП, а з її винуватця – 20 000 грн моральної шкоди.

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Власниця автомобіля Mersedes-Benz подала до суду позов, в якому просила стягнути зі страхової компанії та винуватця автотрощі моральну й матеріальну шкоду, завдану у результаті дорожньо-транспортної пригоди. Вона пояснила, що у січні 2023 року у м. Хмельницькому водій Тоуоtа Rav-4, перетнувши розмітку 1.3, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з її автомобілем, передає Хмельницький апеляційний суд.

Місцевий суд визнав його винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, але закрив провадження у справі через закінчення строку притягнення до адміністративної відповідальності.

Позивачка зауважила, що цивільна відповідальність винуватця аварії була застрахована ТДВ «Страхова компанія «Гардіан» й одразу після аварії він зателефонував туди на гарячу лінію та повідомив про факт дорожньо-транспортної пригоди.

Згодом вона написала лист до страхової компанії та запропонувала її представнику взяти участь у проведенні експертного дослідження задля визначення вартості ремонту свого пошкодженого автомобіля. Але протягом 10 днів страховик не направив свого представника. Тож огляд транспортного засобу й оцінку вартості збитків судовий експерт провів без нього. За його розрахунками, матеріальна шкода, заподіяна власниці Mersedes-Benz, склала 83 042 грн.

Жінка звернулася до страховика із заявою про виплату страхового відшкодування. Після чого представник компанії таки оглянув автомобіль й у результаті відмовив їй у виплаті, бо на момент огляду транспортний засіб вже був відновлений після ДТП.

Відтак позивачка просила суд стягнути зі страховика на її користь 84442 грн майнової шкоди, завданої автоаварією, а з її винуватця – 20 000 грн моральної шкоди.

Хмельницький міськрайонний суд частково задовольнив позов: стягнув зі страхової компанії 73 954 грн майнових збитків, а з водія Тоуоtа Rav-4 – 5 000 грн моральної шкоди.

Страховик оскаржив рішення до апеляційного суду з проханням його скасувати та відмовити у позові. За його словами, у день аварії страхувальник повідомив на гарячу лінію компанії, що потрапив у ДТП як потерпілий. Оскільки така подія не мала ознак страхового випадку, вони не ініціювали проведення огляду пошкодженого транспортного засобу.

Повідомлення про настання страхового випадку й заяву про страхове відшкодування страхова отримала від позивачки майже через рік після автотрощі. Позаяк вона не виконала обов’язків зберігати пошкоджене авто у такому стані, в якому воно було після дорожньо-транспортної пригоди, поки його не огляне призначений страховиком представник, компанія відмовила їй у виплаті страхового відшкодування.

Переглянувши справу, апеляційний суд погодився з висновком суду першої інстанції: унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася з вини іншого водія, власниці Mersedes-Benz завдано матеріальних збитків, які зобов’язаний виплатити страховик. Проте від встановленого експертом розміру слід відняти суму франшизи та ПДВ, враховане у вартості нових деталей.

Колегія суддів зауважила, що власниця пошкодженого авта виконала свій обов`язок щодо повідомлення свого страховика про настання ДТП й надіслала відповідне повідомлення на адресу страховика іншого учасника ДТП про необхідність взяти участь у проведенні експертного дослідження. Натомість страхова компанія навіть не розпочала розслідування події, уважаючи, що страхувальник – потерпілий.

Також апеляційний суд зазначив, що власники пошкодженого майна (транспортного засобу) звільняються від обов`язку зберігати його у такому стані, в якому воно знаходилося після дорожньо-транспортної пригоди, якщо не з їхньої вини протягом 10 робочих днів після одержання страховиком повідомлення про ДТП його уповноважений представник не прибув до місця знаходження пошкодженого майна.

Відтак апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу страхової компанії й залишив рішення місцевого суду без змін.

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