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У Києві чоловіки силою змушували військового пробачити борг їхньому знайомому

23:12, 20 березня 2025
Зловмисники силою змушували військового відмовитися від боргу, який він вимагав за ремонт свого пошкодженого авто.
У Києві чоловіки силою змушували військового пробачити борг їхньому знайомому
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Києві повідомлено про підозру двом чоловікам, які змушували військовослужбовця не вимагати у боржника повернення грошей. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що потерпілий надав в користування свій автомобіль. При цьому користувач автомобіль пошкодив, а ремонт проводив в борг коштом власника.

Однак, двоє друзів боржника за власною ініціативою вирішили «допомогти» йому та змуситивласника автівки відмовитись від отримання боргу за ремонт автомобіля.

Зокрема, вони приїхали до кав’ярні, де був військовий, та на вулиці почали його бити та намагалися заштовхати у свою машину. Втім, зробити це їм завадили друзі військового, які вибігли йому на допомогу. Після цього нападники поїхали з місця конфлікту.

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 КПК України та повідомили їм про підозри.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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