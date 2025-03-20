На Львівщині судитимуть посадовця, який за хабарі «вирішував» земельні питання

Судитимуть високопосадовця однієї з ОТГ Львівщини.

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Управління СБ України у Львівській області повідомило, що перед судом постане перший заступник Голови однієї з ОТГ Львівського району. Про це інформує пресслужба відомства.

У вересні 2024 року співробітники СБУ затримали чиновника після отримання неправомірної вигоди в сумі 4 000 доларів США.

Фігурант вимагав хабар у підприємця за вирішення «земельних питань». А згодом посприяв в отриманні «потрібного» рішення на сесії органу місцевого самоврядування щодо поділу земельної ділянки.

Судитимуть посадовця-хабарника згідно ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

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