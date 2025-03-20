Франция, Италия, Португалия и Испания не поддержали план финансирования оружия для Украины на €40 млрд — La Stampa

Сейчас в Брюсселе обсуждаться сумма финансирования в 5 млрд евро.

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Италия, Франция, Испания и Португалия не поддержали план верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о финансировании оружия для Украины на 40 млрд евро. Об этом сообщила газета La Stampa.

Издание отмечает, что на встрече лидеров ЕС, которая началась в Брюсселе, будет обсуждаться сумма в 5 млрд евро.

В свою очередь Каллас уточнила, что предложение предполагает участие только «на добровольной основе».

«Страны, находящиеся далеко (от России, - ред), не видят угрозы так явно, как соседи», — сказала она.

Предполагается, что эти деньги будут направлены на покупку для Украины боеприпасов большого калибра.

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