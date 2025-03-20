Британскую юридическую фирму оштрафовали на 465 тысяч фунтов стерлингов за нарушение санкций против РФ

Подразделение юридической компании Herbert Smith Freehills произвело шесть платежей на общую сумму почти 4 млн фунтов стерлингов в пользу лиц, активы которых были заморожены санкциями.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Британская юридическая фирма оштрафована на 465 тысяч фунтов стерлингов за нарушение санкционного режима против России. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что российское подразделение международной юридической компании Herbert Smith Freehills осуществило шесть платежей на общую сумму почти 4 млн фунтов стерлингов в пользу лиц, активы которых были заморожены санкциями.

Управление по финансовым санкциям Великобритании (OFSI) указало, что эти транзакции, совершённые в течение семи дней, свидетельствуют о системных нарушениях со стороны компании.

Российское подразделение было закрыто Herbert Smith Freehills 31 мая 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Платежи были проведены именно в период сворачивания бизнеса фирмы в России.

Herbert Smith Freehills самостоятельно сообщила OFSI о данных нарушениях, благодаря чему размер штрафа был сокращён на 50%.

Издание подчёркивает, что это один из крупнейших штрафов, наложенных OFSI за всё время его существования.

Министр финансового сектора Великобритании Эмма Рейнольдс подчеркнула, что страна неизменно придерживается политики санкционного давления.

«Наша главная цель — установление справедливого и долгосрочного мира в Украине. Британские финансовые санкции продолжат оставаться ключевым инструментом сдерживания российской военной машины и усиления позиций Украины», — добавила она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.