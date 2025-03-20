Мы уже это проходили – Стефанишина об опросе в Венгрии по поводу членства Украины в ЕС

Венгрия заявила о намерении вынести вопрос о будущем членстве Украины в ЕС на общественный опрос.

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Украина воспринимает намерение Венгрии провести опрос по поводу ее будущего членства в Европейском Союзе лишь как небольшое препятствие, которое не помешает открыть все переговорные главы о вступлении в 2025 году. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, сообщает Интерфакс-Украина.

«Это не референдум, а письменный опрос граждан. Подобный письменный опрос также проводился перед решением Европейского совета в декабре 2023 года об открытии переговорного процесса. Мы уже это проходили. Я думаю, что поддержка граждан Венгрии намного более позитивна, чем ожидания, которые есть у венгерского правительства», – сказала Стефанишина.

Она подчеркнула, что Украина «рассматривает это как небольшое препятствие, которое не помешает достижению цели по открытию всех переговорных глав именно в этом году».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал вынесение на голосование внутри страны вопроса о членстве Украины в Европейском Союзе.

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