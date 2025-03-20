Ми вже це проходили – Стефанішина про опитування в Угорщині щодо членства України в ЄС

Угорщина заявила про намір винести питання майбутнього членства України в ЄС на опитування.

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Україна сприймає намір Угорщини провести опитування щодо її майбутнього членства в Європейському Союзі лиш як невеличку перепону, яка не завадить відкрити всі переговорні розділи про вступ в 2025 році. Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, пише Інтерфакс-Україна.

«Це не референдум, письмове опитування громадян. Таке письмове опитування також відбувалося перед рішення Європейської ради в грудні 2023 року про відкриття переговорного процесу. Ми вже це проходили. Я думаю, що підтримка громадян Угорщини набагато більш позитивна, ніж очікування, які є в угорського уряду», - сказала Стефанішина.

Вона підкреслила, що Україна «розглядає це, як невеличку перепону, яка не завадить досягненню мети про відкриття всіх переговорних розділів саме в цьому році».

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував винесення на голосування всередині своєї країни питання членства України в Євросоюзі.

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