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Британську юридичну фірму оштрафували на 465 тисяч фунтів стерлінгів за порушення санкцій проти РФ

13:10, 20 березня 2025
Підрозділ юридичної компанії Herbert Smith Freehills здійснив шість платежів на загальну суму майже 4 млн фунтів стерлінгів на користь осіб, активи яких були заморожені санкціями.
Британську юридичну фірму оштрафували на 465 тисяч фунтів стерлінгів за порушення санкцій проти РФ
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Британську юридичну фірму оштрафували на 465 тисяч фунтів стерлінгів за порушення санкційного режиму проти Росії. Про це повідомляє Рolitico.

Вказується, що російський підрозділ міжнародної юридичної компанії Herbert Smith Freehills здійснив шість платежів на загальну суму майже 4 млн фунтів стерлінгів на користь осіб, активи яких були заморожені санкціями.

Управління з фінансових санкцій Великої Британії зазначило, що ці транзакції, здійснені протягом семи днів, свідчать про системні порушення з боку компанії.

Російський підрозділ був закритий Herbert Smith Freehills 31 травня 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Платежі були проведені саме під час згортання бізнесу фірми в Росії.

Herbert Smith Freehills самостійно повідомила OFSI про ці порушення, завдяки чому штраф був зменшений на 50%.

Видання вказує, що це один із найбільших штрафів, накладених OFSI за весь час його існування.

Міністерка з питань фінансового сектору Великої Британії Емма Рейнольдс наголосила, що країна непохитно дотримується політики санкційного тиску.

«Наша головна мета — встановити справедливий та довготривалий мир в Україні. Британські фінансові санкції й надалі залишатимуться ключовим інструментом для стримування російської воєнної машини та посилення позицій України», — додала вона.

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рф санкції штраф Велика Британія

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