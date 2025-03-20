Франція, Італія, Португалія та Іспанія не підтримали план фінансування зброї для України на €40 млрд — La Stampa

Зараз у Брюсселі обговорюється сума фінансування в 5 млрд євро.

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Італія, Франція, Іспанія та Португалія не підтримали план верховного представника Європейського Cоюзу з питань зовнішніх справ та політики безпеки Каї Каллас щодо фінансування зброї для України на 40 млрд євро. Про це повідомила газета La Stampa.

Видання зазначає, що на зустрічі лідерів ЄС, яка почалася в Брюсселі, буде обговорюватися сума в 5 млрд євро.

В свою чергу Каллас уточнила, що пропозиція передбачає участь тільки «на добровільній основі».

«Країни, що знаходяться далеко (від Росії, - ред.), не бачать загрози так явно, як сусіди», — сказала вона.

Очікується, що ці кошти будуть спрямовані на закупівлю для України боєприпасів великого калібру.

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