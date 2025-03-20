У Черкасах судитимуть ділків, які за $5000 обіцяли потрібний «діагноз» для виключення з військового обліку

Ділки за «грошову допомогу» пропонували чоловікам сприяння у проходженні оглядів у лікарів з метою отримання медичних документів із «правильними» діагнозами.

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У Черкасах до суду скеровано обвинувальний акт відносно двох місцевих жителів за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на керівництво медичного закладу з метою отримання відстрочки від призову на військову службу.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 34-річний та 59-річний обвинувачені підшукували чоловіків призовного віку та в обмін на «грошову допомогу» пропонували їм сприяння у проходженні оглядів у лікарів з метою отримання медичних документів із «правильними» діагнозами для визнання повністю непридатними до військової служби та виключення з військового обліку. Вартість таких послуг становила 5000 доларів США з однієї особи.

Правоохоронці затримали зловмисників під час одержання хабаря в розмірі 5000 доларів США.

Слідчим суддею до одного із чоловіків застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави, оскільки фігурант раніше судимий за «допомогу» ухилянтам. Іншому співучаснику судом обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час доби.

Тепер зловмисника загрожує покарання у виді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

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