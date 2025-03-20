Кая Каллас отвергла идею назначения спецпредставителя ЕС на мирных переговорах по Украине

Политик Кая Каллас на встрече с лидерами ЕС заявила, что ее персоны достаточно.

Источник фото: euronews.com

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20 марта лидеры ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить вопросы укрепления своей обороноспособности, а также помощь Украине. Ранее предлагалось выделить 40 млрд евро на вооружение Украины, однако эту идею пока не поддержали. Среди прочего обсуждался и вопрос участия ЕС в мирных переговорах.

Напомним, 19 марта президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Европа должна сформировать свою команду для участия в будущих переговорах по завершению войны России против Украины.

«Есть одна деталь, на которой я настаиваю во всех моих разговорах с союзниками: у Украины есть очень способная переговорная команда, у США есть очень способная переговорная команда, у России есть переговорная команда. Я думаю, что у Европы тоже должна быть переговорная команда», — отметил президент Финляндии.

Однако, как сообщает Politico, против назначения спецпредставителя от ЕС выступила Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас.

Так, Кая Каллас отвергла идею назначения специального представителя, который бы представлял ЕС на мирных переговорах по Украине. Эстонская политик во время закрытой встречи лидеров ЕС в Брюсселе заявила, что налаживание отношений с Киевом «входит в ее компетенцию». Выдвижение новой фигуры, по ее словам, «не будет полезным».

Ранее во время дискуссии премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал предложение Финляндии создать специального представителя ЕС и переговорную группу для усиления влияния ЕС на мирных переговорах по Украине, сообщил один из дипломатов изданию.

Также Politico сообщило, что лидеры ЕС согласовали выводы относительно Украины.

Однако, как добавляет издание, обсуждение плана по увеличению военной помощи Украине было минимальным — разговор в основном сосредоточился на том, должен ли ЕС назначить специального посланника для переговоров по Украине.

Автор: Наталя Мамченко

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