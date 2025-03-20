Зеленський: Тема юрисдикції Криму не піднімалася у розмові з Трампом — це українська територія

Володимир Зеленський заявив, що не обговорював із Дональдом Трампом визнання Криму російською територією.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не обговорював із президентом США Дональд Трамп тему юрисдикції Криму. Про це Глава держави повідомив під час пресконференції з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло.

Так, Президента запитали, чи обговорював він це з американським президентом, оскільки стверджують ніби Трамп роздумує про те, щоб визнати Крим як російську територію в рамках способу завершити війну.

«Що стосується вашого запитання про Крим, український півострів Крим, Трамп зі мною не піднімав цього питання. Колись говорили з ним про Крим ще в березні у Нью-Йорку. Просто його цікавило, як це виглядає: що в ньому, чому українці так люблять, бо він чув, що українці дуже люблять Крим», - сказав Зеленський.

Президент додав, що без українців Крим «помирає», оскільки вся логістика півострову пов’язана з материковою Україною, окрім того, там немає туризму вже 11 років.

«Можна, що хочеш зробити: 5-зіркові готелі, багато різних будівель, але ви не завезете туди мільйони туристів. Українці там відпочивали, бо це їх природа. І з цим нічого ніхто не робить. Там зараз у людей немає заробітних плат, там нічого немає. Просто вмирає вся ця природа», — зазначив Глава держави.

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