У Києві чоловік відкрив стрілянину у страховій компанії, а потім стрибнув з мосту

Чоловік на транспортному засобі дістався одного з мостів столиці та, покинувши автівку, вчинив самогубство.

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У Києві сталася стрілянина в офісній будівлі у Подільському районі столиці. Згодом чоловік вчинив самогубство.

Як повідомили у поліції, близько 13 години 20 березня надійшла інформація про стрілянину в офісній будівлі. Попередньо правоохоронці встановили, що до приміщення зайшов 39-річний чоловік, який декілька раз вистрелив зі зброї у працівницю компанії, після чого з місця скоєння злочину зник. У соцмережах зазначили, що стрілянина відбулася у страховій компанії.

Внаслідок події жінку було доставлено до медичного закладу із пораненнями обличчя та тіла.

Далі, за інформацією правоохоронців, чоловік на транспортному засобі дістався одного з мостів столиці та, покинувши автівку, вчинив самогубство, вистрибнувши з Північного мосту у Дніпро.

Тіло чоловіка з річки витягнули працівники ДСНС за 50 метрів від берега річки. Наразі його оглядає судово-медичний експерт.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

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