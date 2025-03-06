Лидеры ЕС могут добавить к финальному коммюнике жесткую формулировку, что вступление Украины в ЕС до 2030 года является важной гарантией безопасности

Лидеры ЕС могут добавить такое жесткое формулирование, указав, что «вступление Украины в ЕС является важной гарантией безопасности для будущего Украины, европейский интерес заключается в том, чтобы ускорить интеграцию Украины в ЕС на основе согласованных принципов и критериев, но не позднее 2030 года».

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Как известно, 6 марта в Брюсселе лидеры ЕС, в частности президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск и другие собрались на экстренный саммит по безопасности. В нем принял участие Президент Украины Владимир Зеленский.

Как отмечает Politico, на данный момент лидеры ЕС еще обсуждают вопросы относительно усиления обороноспособности Европы и помощи Украины.

И в финальном коммюнике может появиться жесткий призыв относительно гарантий безопасности для Украины.

Если Венгрия выполнит свою угрозу не подписывать совместный текст лидеров относительно Украины, одна из возможностей заключается в том, чтобы вместо этого выпустить текст, поддержанный 25 или 26 странами ЕС, отмечает Politico со ссылкой на дипломатов.

Однако на этом этапе сила формулирования может повыситься — и даже может включать более амбициозные формулировки относительно вступления Украины в ЕС, заявили двое чиновников, знакомых с дискуссией на встрече послов ЕС.

Литва была особенно сильным сторонником, предложив такое формулирование:

«Вступление Украины в ЕС является важной гарантией безопасности для будущего Украины, европейский интерес заключается в том, чтобы ускорить интеграцию Украины в ЕС на основе согласованных принципов и критериев, но не позднее 2030 года», — сказали двое чиновников.

Также следует заметить, что призыв президента Франции Эммануэля Макрона обсудить расширение ядерного сдерживания его страны для охвата ее европейских соседей не был включен в повестку дня сегодняшнего саммита Европейского совета, заявил спикер правительства Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что эта идея «достойна рассмотрения», но пока не является приоритетной. Его коллега из Дании Метте Фредериксен также выразила открытость к этой идее.

Как сообщает Politico, европейские лидеры предложили возобновить поток российского трубопроводного газа в рамках компромиссной сделки, направленной на то, чтобы Словакия не наложила вето на поддержку Украины.

Проект текста совместного заявления, который будет опубликован после переговоров в Брюсселе 6 марта, предусматривает, что официальные лица ЕС могут принять участие в заключении сделки, согласно которой Киев возобновит соглашение, позволяющее Москве экспортировать топливо через страну.

Автор: Наталя Мамченко

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