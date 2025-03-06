Стамбульские соглашения не могут быть основой мира между Украиной и РФ, нужно что-то новое – Келлог

Спецпредставитель США заявил, что нужен новый подход к переговорам между Украиной и РФ.

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Стамбульские соглашения, разработанные через 40 дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, не могут служить основой для мирного соглашения, но могут стать отправным пунктом для новых переговоров. Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог во время выступления на мероприятии Совета по международным отношениям.

«Когда вы смотрите на Стамбульские соглашения, они произошли через 40 дней после вторжения, и сильно ослабленной Украине выдвигали довольно значительные требования. Это (Стамбульские соглашения, - ред.) - это отправной пункт. Но я не думаю, что это может быть основой для нас, я думаю, нам надо будет разработать что-то совершенно новое», - подчеркнул Келлог.

Он также отрицает, что работал над использованием Стамбульского протокола как основы для достижения мира между Украиной и Россией. По его словам, ситуация, в которой находилась Украина на момент переговоров в Стамбуле, существенно отличается от текущей.

«Стамбульские требования были чрезвычайно серьезными для ослабленной Украины. И здесь я бы согласился с тем, что говорил Стив. А Стив говорил - это отправная точка... Я не считаю, что это справедливая рамка. Я думаю, что мы должны разработать что-то полностью новое. Если вы хотите, вы можете с русскими начать с этих позиций», - сказал Келлог.

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