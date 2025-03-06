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Стамбульські угоди не можуть бути основою миру між Україною та РФ, потрібне щось нове – Келлог

18:55, 6 березня 2025
Спецпредставник США заявив, що потрібен новий підхід до переговорів між Україною та РФ.
Стамбульські угоди не можуть бути основою миру між Україною та РФ, потрібне щось нове – Келлог
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Стамбульські угоди, розроблені через 40 днів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, не можуть слугувати основою для мирної угоди, але можуть стати відправним пунктом для нових переговорів. Про це заявив спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог під час виступу на заході Ради з міжнародних відносин.

«Коли ви дивитесь на Стамбульські угоди, вони стались через 40 днів після вторгнення, і сильно ослабленій Україні висували досить значні вимоги. Це (Стамбульські угоди, - ред.) - це відправний пункт. Але я не думаю, що це може бути основою для нас, я думаю, нам треба буде розробити щось зовсім нове», – наголосив Келлог.

Він також заперечив, що працював над використанням Стамбульського протоколу як основи для досягнення миру між Україною та Росією. За його словами, ситуація, в якій перебувала Україна на момент переговорів у Стамбулі, суттєво відрізняється від поточної.

«Стамбульські вимоги були надзвичайно серйозними для ослабленої України. І тут я би погодився з тим, що говорив Стів. А Стів казав – це відправна точка… Я не вважаю, що це справедлива рамка. Я думаю, що ми повинні розробити щось повністю нове. Якщо ви хочете, ви можете з росіянами почати з цих позицій»,  – сказав Келлог.

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США росія війна Келлог

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