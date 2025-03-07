Верховна Рада розгляне законопроект про те, що Нацгвардія зможе застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, кайданки та електрошокери

Військовослужбовців Національної гвардії наділять правом застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, водій якого не виконав законні вимоги військовослужбовця або намагається уникнути проходження контролю на КПП.

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Правоохоронний Комітет Верховної Ради рекомендував прийняти в другому читанні як закон законопроект про внесення змін до Закону «Про Національну гвардію України» щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Нацгвардії №10311.

Нагадаємо, що цей законопроект Верховна Рада 22 травня схвалила в першому читанні.

Метою є врегулювання питань, що пов’язані із застосуванням військовослужбовцями Національної гвардії заходів примусу, зокрема фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, озброєння та бойової техніки. Зазначимо, що Нацгвардія і зараз має право вживати певних примусових заходів, проте для цього досить чітко описані умови. Законопроектом умови застосування значно спрощуються.

Міністерство фінансів зауважило, що хоча у законопроекті наведено конкретний перелік спеціальних засобів (кайданки, сітки для зв’язування, захисні бар’єри, турнікети, гумові та пластикові кийки, електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії, засоби примусової зупинки транспортного засобу, гранати та боєприпаси світлозвукової дії, водомети, бронемашини без установленого на них штатного озброєння та інші спеціальні (спеціалізовані) транспортні засоби, безпілотні повітряні судна, засоби радіоелектронної протидії, тощо) та випадки їх застосування особовим складом Національної гвардії, разом з тим у матеріалах до законопроекту відсутня інформація про додаткову потребу у коштах для Національної гвардії на забезпечення військовослужбовців спеціальними засобами, а також щодо дотримання прав і свобод людини.

У редакції, схваленій за основу, у ст. 15 Закону пропонується врегулювати, що військовослужбовці Нацгвардії під час виконання повноважень уповноважені використовувати та застосовувати такі заходи примусу:

1) фізичний вплив;

2) спеціальні засоби;

3) зброю, озброєння та бойову техніку;

4) озброєння повітряних суден.

Військовослужбовці Національної гвардії України мають право застосовувати фізичний вплив для:

1) забезпечення особистої безпеки та/або безпеки інших осіб;

2) припинення правопорушення;

3) затримання особи, яка вчинила правопорушення

Зокрема, військовослужбовці мають право використовувати та застосовувати засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування тощо):

під час затримання особи, яка вчинила правопорушення;

під час доставляння затриманої особи до уповноважених державних органів, у разі її відмови йти під охороною;

до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір військовослужбовцю або намагається втекти;

якщо особа своїми небезпечними діями може заподіяти шкоду собі або іншим особам.

Також вони можуть застосовувати засоби примусової зупинки транспортного засобу:

а) для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні розпорядження (вимоги) військовослужбовця та/або намагається уникнути проходження контролю на контрольно-пропускному пункті об’єкту, що охороняється Національною гвардією, порушує встановлений пропускний режим, ігнорує вимоги дорожніх та/або інших інформаційних знаків, світлофорів та/або інших світлових сигналів щодо зупинки транспортного засобу;

б) якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб;

в) для затримання осіб, які скоїли кримінальне правопорушення і намагаються втекти на транспортному засобі.

Заборонено застосування заходів примусу:

до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку, осіб з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, крім випадків учинення такими особами групового та/або збройного нападу чи опору або якщо є безпосередня загроза життю чи здоров’ю військовослужбовця та/або іншої особи, якщо відбити такий напад, опір або усунути загрозу іншими способами і засобами неможливо;

у приміщеннях і на земельних ділянках, які належать або закріплені за дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав в Україні, крім випадків, коли від глави дипломатичного або іншого відповідного представництва (організації) надійде офіційними каналами письмове прохання (згода) застосувати заходи примусу проти правопорушників.

Автор: Наталя Мамченко

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