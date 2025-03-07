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Верховная Рада рассмотрит законопроект о том, что Нацгвардия сможет применять средства принудительной остановки автомобиля, наручники и электрошокеры

08:15, 7 марта 2025
Военнослужащих Национальной гвардии наделят правом применять средства принудительной остановки автомобиля, водитель которого не выполнил законные требования военнослужащего или пытается избежать прохождения контроля на КПП.
Верховная Рада рассмотрит законопроект о том, что Нацгвардия сможет применять средства принудительной остановки автомобиля, наручники и электрошокеры
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Правоохранительный Комитет Верховной Рады рекомендовал принять во втором чтении как закон законопроект о внесении изменений в Закон «О Национальной гвардии Украины» относительно совершенствования правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Нацгвардии №10311.

Напомним, что этот законопроект Верховная Рада 22 мая одобрила в первом чтении.

Целью является урегулирование вопросов, связанных с применением военнослужащими Национальной гвардии мер принуждения, в частности физического воздействия, специальных средств, оружия, вооружения и боевой техники. Отметим, что Нацгвардия и сейчас имеет право применять определенные принудительные меры, однако для этого достаточно четко описаны условия. Законопроектом условия применения значительно упрощаются.

Министерство финансов заметило, что хотя в законопроекте приведен конкретный перечень специальных средств (наручники, сетки для связывания, защитные барьеры, турникеты, резиновые и пластиковые дубинки, электрошоковые устройства контактного и контактно-дистанционного действия, средства принудительной остановки транспортного средства, гранаты и боеприпасы светозвукового действия, водометы, бронемашины без установленного на них штатного вооружения и другие специальные (специализированные) транспортные средства, беспилотные воздушные суда, средства радиоэлектронного противодействия, и т.д.) и случаи их применения личным составом Национальной гвардии, вместе с тем в материалах к законопроекту отсутствует информация о дополнительной потребности в средствах для Национальной гвардии на обеспечение военнослужащих специальными средствами, а также относительно соблюдения прав и свобод человека.

В редакции, одобренной за основу, в ст. 15 Закона предлагается урегулировать, что военнослужащие Нацгвардии при исполнении полномочий уполномочены использовать и применять следующие меры принуждения:

1) физическое влияние;

2) специальные средства;

3) оружие, вооружение и боевую технику;

4) вооружение воздушных судов.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины вправе применять физическое влияние для:

1) обеспечение личной безопасности и/или безопасности других лиц;

2) пресечение правонарушения;

3) задержание лица, совершившего правонарушение

В частности, военнослужащие имеют право использовать и применять средства ограничения подвижности (наручники, сетки для связывания и т.п.):

  • во время задержания лица, совершившего правонарушение;
  • при доставке задержанного лица в уполномоченные государственные органы, в случае его отказа идти под охраной;
  • к лицу, которое подозревается в совершении уголовного правонарушения и сопротивляется военнослужащему или пытается скрыться;
  • если лицо своими опасными действиями может причинить вред себе или другим лицам.

Также они могут использовать средства принудительной остановки транспортного средства:

а) для принудительной остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил законные распоряжения (требования) военнослужащего и/или пытается избежать прохождения контроля на контрольно-пропускном пункте охраняемого Национальной гвардией объекта, нарушает установленный пропускной режим, игнорирует требования дорожных и/или других информационных знаков, светофоров и/или других световых сигналов по остановке транспортного средства;

б) если действия водителя транспортного средства создают угрозу жизни и здоровью военнослужащего и/или других лиц;

в) для задержания лиц, совершивших уголовное правонарушение и пытающихся скрыться на транспортном средстве.

Запрещено применение мер принуждения:

  • к женщинам с явными признаками беременности, пожилым людям, лицам с выраженными признаками инвалидности и малолетних, кроме случаев совершения такими лицами группового и/или вооруженного нападения или сопротивления или если есть непосредственная угроза жизни или здоровью военнослужащего и/или другого лица , если отразить такое нападение, сопротивление или устранить угрозу другими способами и средствами невозможно;
  • в помещениях и на земельных участках, принадлежащих или закрепленных за дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств в Украине, кроме случаев, когда от главы дипломатического или иного соответствующего представительства (организации) поступит официальными каналами письменная просьба (согласие) применить меры принуждения против правонарушителей. 

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект Нацгвардия

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