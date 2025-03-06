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В ЦПИ СНБО заявили, что в соцсети Х распространяют фейковые видео о принудительной мобилизации в Украине

18:35, 6 марта 2025
ЦПД СНБО зафиксировал всплеск фейковых сообщений о мобилизации в Украине в англоязычном сегменте X.
В ЦПИ СНБО заявили, что в соцсети Х распространяют фейковые видео о принудительной мобилизации в Украине
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Центр противодействия дезинформации СНБО фиксирует всплеск дезинформационных операций в англоязычном сегменте социальной сети X, направленных на дискредитацию мобилизации в Украине. В рамках этой кампании активно распространяются манипулятивные сообщения, содержащие неподтвержденные цифры о якобы «насильно мобилизованных лицах» и обвинения в «диктатуре» в Украине. Об этом сообщили в ЦПД СНБО.

Кроме того, массово распространяются видео, снятые в разное время, где часто не отображаются реальные события мобилизации. Например, видео задержаний лиц, находящихся в СЗЧ, или драк на улицах, где не видно представителей ТЦК или полиции, а также кадры задержаний подозреваемых в правонарушениях. Некоторые из этих видео даже сняты не в Украине, а в других европейских странах.

В ЦПИ СНБО отметили, что целью этих дезинформационных кампаний являются попытки подорвать поддержку Украины среди западных партнеров и ослабить ее переговорные позиции на международной арене.

Фото: ЦПД СНБО

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СНБО

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