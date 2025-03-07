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В Киеве разоблачили адвоката, который за $25 тыс помогал «отыскать» у призывника неизлечимую болезнь

07:54, 7 марта 2025
Следователи задокументировали факт получения адвокатом $5000 первого аванса от «клиента» и второго – $20 000.
В Киеве разоблачили адвоката, который за $25 тыс помогал «отыскать» у призывника неизлечимую болезнь
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В Киеве разоблачили и сообщили о подозрении адвокату, который за $25 000 помогал «отыскать» у призывника неизлечимую болезнь. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Установлено, что исключением с военного учета на основании фиктивных диагнозов занимался 31-летний уроженец Львовской области. Среди своих клиентов призывного возраста мужчина подыскивал желающих получить «белый билет», установив цену за свои услуги в размере $25 000.

«За указанные средства подозреваемый обещал повлиять на должностных лиц одного из столичных районных ТЦК и СП по вопросу фиктивного прохождения подопечным военно-врачебной комиссии, по решению которой его признали бы непригодным к военной службе из-за наличия тяжелого неизлечимого заболевания. Кроме того, дельце должен был лично проконтролировать исключение «больного» с военного учета с внесением данных о нем в реестр «Оберіг», – заявили в полиции.

Следователи задокументировали факт получения адвокатом $5000 первого аванса от «клиента» и второго – $20 000, во время получения которых правоохранители задержали нарушителя.

В ходе обысков по месту жительства фигуранта, в его гараже и автомобиле полицейские изъяли «черновые» записи, печати, мобильные телефоны, ноутбук, а также 13 боевых гранат, 11 взрывателей, 360 патронов разного калибра и наркотические средства. Происхождение изъятых боеприпасов сейчас устанавливается.

Адвокату грозит до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому на время досудебного расследования.

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