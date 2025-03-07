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У Києві викрили адвоката, який за $25 тис допомагав «відшукати» у призовника невиліковну хворобу

07:54, 7 березня 2025
Слідчі задокументували факт отримання адвокатом 5 000 доларів першого авансу від «клієнта» та другого - 20 000 доларів.
У Києві викрили адвоката, який за $25 тис допомагав «відшукати» у призовника невиліковну хворобу
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У Києві викрили та повідомили про підозру адвокату, який за 25 000 доларів допомагав «відшукати» у призовника невиліковну хворобу. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Встановлено, що виключенням з військового обліку на підставі фіктивних діагнозів займався 31-річний уродженець Львівської області. Серед своїх клієнтів призивного віку чоловік підшукував охочих отримати «білий квиток», встановивши розцінку на свої послуги у сумі 25 000 доларів.

«За вказані кошти підозрюваний обіцяв вплинути на посадовців одного зі столичних районних ТЦК та СП шодо фіктивного проходження підопічним військово-лікарської комісії, за рішенням якої останнього будо б визнано непридатним до військової служби через наявність тяжкої невиліковної хвороби. Крім того, ділок мав особисто проконтролювати виключення «хворого» з військового обліку із внесенням даних щодо нього в реєстр «Оберіг», - заявили у поліції.

Слідчі задокументували факт отримання адвокатом 5 000 доларів першого авансу від «клієнта» та другого - 20 000 доларів, під час отримання яких правоохоронні затримали порушника.

У ході проведення обшуків за місцем мешкання фігуранта, у його гаражі та автомобілі поліцейські вилучили «чорнові» записи, печатки, мобільні телефони, ноутбук, а також 13 бойових гранат, 11 підривачів, 360 набоїв різного калібру та наркотичні засоби. Походження вилучених боєприпасів наразі встановлюється.

Адвокату загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному на час досудового розслідування.

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