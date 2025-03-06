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Лідери ЄС можуть додати до фінального комюніке жорстке формулювання, що вступ України до ЄС до 2030 року є важливою гарантією безпеки

19:05, 6 березня 2025
Лідери ЄС можуть додати таке жорстке формулювання, вказавши, що «вступ України до ЄС є важливою гарантією безпеки для майбутнього України, європейський інтерес полягає в тому, щоб прискорити інтеграцію України в ЄС на основі погоджених принципів і критеріїв, але не пізніше 2030 року».
Лідери ЄС можуть додати до фінального комюніке жорстке формулювання, що вступ України до ЄС до 2030 року є важливою гарантією безпеки
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Як відомо, 6 березня у Брюсселі лідери ЄС, зокрема президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр Польщі Дональд Туск та інші зібралися на екстрений безпековий саміт. У ньому взяв участь Президент України Володимир Зеленський.

Як зазначає Politico, наразі лідери ЄС ще обговорюють питання стосовно посилення обороноздатності Європи та допомоги України.

І у фінальному комюніке може з’явитися жорсткий заклик стосовно гарантій безпеки для України.

Якщо Угорщина виконає свою погрозу не підписувати спільний текст лідерів щодо України, одна з можливостей полягає в тому, щоб натомість видати текст, підтриманий 25 або 26 країнами ЄС, зазначає Politico з посиланням на дипломатів.

Проте на цьому етапі сила формулювання може підвищитися — і навіть може включати більш амбітні формулювання щодо вступу України до ЄС, заявили двоє чиновників, знайомих із дискусією на зустрічі послів ЄС.

Литва була особливо сильним прихильником, запропонувавши таке формулювання:

«Вступ України до ЄС є важливою гарантією безпеки для майбутнього України, європейський інтерес полягає в тому, щоб прискорити інтеграцію України в ЄС на основі погоджених принципів і критеріїв, але не пізніше 2030 року», — сказали двоє чиновників.

Також слід зауважити, що заклик президента Франції Емманюеля Макрона обговорити розширення ядерного стримування його країни для охоплення її європейських сусідів не було включено до порядку денного сьогоднішнього саміту Європейської ради, заявив речник уряду Польщі.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ця ідея «варта розгляду», але поки що не є пріоритетною. Його колега з Данії Метте Фредеріксен також виявила відкритість до цієї ідеї.

Як повідомляє Politico, європейські лідери запропонували відновити потік російського трубопровідного газу в рамках компромісної угоди, спрямованої на те, щоб Словаччина не наклала вето на підтримку України.

Проект тексту спільної заяви, який буде оприлюднено після переговорів у Брюсселі 6 березня, передбачає, що офіційні особи ЄС можуть взяти участь у укладенні угоди, згідно з якою Київ поновить угоду, яка дозволяє Москві експортувати паливо через країну.

Автор: Наталя Мамченко

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ЄС

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Лідери ЄС можуть додати до фінального комюніке жорстке формулювання, що вступ України до ЄС до 2030 року є важливою гарантією безпеки

Лідери ЄС можуть додати таке жорстке формулювання, вказавши, що «вступ України до ЄС є важливою гарантією безпеки для майбутнього України, європейський інтерес полягає в тому, щоб прискорити інтеграцію України в ЄС на основі погоджених принципів і критеріїв, але не пізніше 2030 року».

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