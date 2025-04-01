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Ексміністр культури Олександр Ткаченко претендує на голову правління «Суспільного»

16:13, 1 квітня 2025
Серед претендентів на голову «Суспільного мовлення» є колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Ексміністр культури Олександр Ткаченко претендує на голову правління «Суспільного»
Фото: svidomi.in.ua
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Наглядова рада «Суспільного Мовлення» 1 квітня провела підготовчий етап конкурсного добору на посаду голови правління «Суспільного». Серед претендентів — колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Так, до першого етапу конкурсного добору допущено 6 претендентів:

• Горковенка Володимира Валентиновича

 Ткаченка Олександра Владиславовича

 Фаєнгольда Миколу Аркадійовича

 Харебіна Олександра Володимировича

 Чернотицького Миколу Миколайовича

 Юрченка Юрія Миколайовича

«Суспільне» зазначає, що всього надійшло 6 заяв на участь в конкурсному доборі.

Рішення ухвалено на підставі рекомендацій Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб, який здійснив попередній аналіз поданих документів щодо відповідності вимогам, установленим Положенням про обрання голови та членів правління.

На наступному етапі конкурсного добору відбудеться вивчення та обговорення змісту поданих претендентами документів і прийняття наглядовою радою рішення про їх допущення/недопущення до етапу заслуховування програм розвитку.

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Міністерство культури та стратегічних комунікацій

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