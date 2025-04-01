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Пенсії у зв'язку з втратою годувальника: хто має право на виплати

19:25, 1 квітня 2025
Який розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника.
Пенсії у зв'язку з втратою годувальника: хто має право на виплати
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Дружина має право переоформити пенсію чоловіка тільки у разі його смерті. Для цього необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду.  Це так звана пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Оформити її можуть тільки непрацездатні члени родини, якщо виконуються дві умови:

  • людина була на утриманні померлого;
  • на день смерті годувальник набув кількість стажу, необхідно для призначення пенсії за III групою інвалідності.

Згідно із законодавством, один непрацездатний член сім’ї може отримати 50% пенсії за віком померлого годувальника. Водночас на двох та більше непрацездатних членів родини виплачують 100% пенсії за віком померлого годувальника (розподіляють виплати рівними частинами).

Довічно таку пенсію виплачують лише членам родини, які досягли пенсійного віку. Іншим родичам виплати продовжуються до моменту втрати статусу непрацездатності.

Оформити пенсію у зв’язку з втратою годувальника можна, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду. Окрім цього, це можна зробити онлайн через вебпортал ПФУ.

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника залежить від розміру пенсії за віком, яку б отримував померлий.

Пенсія по втраті годувальника становить: 

  • на одного непрацездатного члена сім'ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника; 
  • на двох та більше непрацездатних членів сім'ї – 100% пенсії за віком, розподіляється між ними рівними частками.

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