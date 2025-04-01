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Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Австрії – чотири жінки загинули

19:07, 1 квітня 2025
У Нижній Австрії мікроавтобус з українцями врізався в напівпричіп.
Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Австрії – чотири жінки загинули
Фото: Kronen Zeitung
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Мікроавтобус з громадянами України потрапив у смертельну аварію в окрузі Нойнкірхен, що в Нижній Австрії. Чотири жінки загинули, ще кілька осіб отримали травми. Про це пише ORF.

Аварія сталася близько 6:20 ранку (7:20 за Києвом) на автомагістралі поблизу міста Зеебенштайн. За попередніми даними поліції, зіткнення сталося, коли напівпричеп виїжджав з паркувального місця на смугу розгону, і мікроавтобус, що перевозив українців, врізався в нього.

У мікроавтобусі перебувало восьмеро українців — водій і сім пасажирок. За словами поліції, дітей серед них не було. Внаслідок аварії чотири жінки загинули на місці, решта постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані до лікарень Нижньої Австрії та Бургенланду.

Рятувальні служби повідомили, що деяких постраждалих довелося визволяти із затиснутого транспортного засобу. На місце аварії були направлені три гелікоптери, три бригади екстреної медичної допомоги, дев’ять рятувальних машин і дев’ять пожежних машин.

Розслідування причин аварії триває. Поліція допитає двох пасажирів напівпричепа, які виявилися громадянами Перу, а також постраждалих українців. Коментарі від посольства України наразі очікуються.

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ДТП Австрія

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