5000 доларів за маршрут — на Закарпатті прикордонника викрили на хабарі від військовозобов’язаного

За 5000 доларів він обіцяв передати чоловікові маршрут і дані про розташування прикордонників та техніки на ділянці, де служить.

Фото: ДПСУ

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На Закарпатті прикордонника викрили на хабарі. Він пообіцяв військовозобов’язаному сприяння у незаконному перетинанні кордону. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За грошову винагороду у розмірі 5000 доларів він зобов’язався надати чоловікові маршрут та інформацію щодо інженерного облаштування держрубежу, розташування прикордонних нарядів і технічних засобів на ділянці підрозділу, у якому він проходить службу.

Хабарника затримали після отримання ним частини обумовленої суми - 4000 доларів. У ході невідкладних слідчих дій у нього вилучили грошові кошти за оборудку та особистий мобільний телефон.

Військовослужбовця затримали в порядку ст.208 КПК України.

Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та ч.1 ст.368 ККУ «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою», та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком терміном 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 181 680 грн.