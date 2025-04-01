Заява адвоката, подана електронною поштою з використанням ЕЦП, а не через підсистему «Електронний суд», підлягає поверненню без розгляду – Верховний Суд

Апеляційний суд вважав помилковими висновки щодо відсутності у заяві відомостей про наявність або відсутність електронного кабінету адвоката, оскільки в заяві заявник вказала про наявність електронного кабінету ЄСІТС – що вирішив Верховний Суд.

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Заява адвоката, подана електронною поштою з використанням електронного цифрового підпису, а не через підсистему «Електронний суд», підлягає поверненню без розгляду, оскільки такий спосіб звернення не передбачений процесуальним законодавством. На це вказав Верховний Суд у постанові від 12 лютого 2025 року по справі №944/6062/23 про визнання шлюбу неукладеним та анулювання актового запису про укладення шлюбу.

Для забезпечення позову у цій справі представник позивача подав до суду заяву. Районний суд заяву про забезпечення позову залишив без розгляду, мотивуючи це тим, що заява не містить відомостей про наявність або відсутність електронного кабінету.

Апеляційний суд скасував ухвалу районного суду, справу передав до суду першої інстанції для продовження розгляду, зазначивши про помилковість висновків щодо відсутності у заяві відомостей про наявність або відсутність електронного кабінету адвоката, оскільки в заяві заявник вказала про наявність електронного кабінету ЄСІТС.

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, постанову скасував, ухвалу суду першої інстанції залишив в силі з огляду на таке.

Відповідно до п. 10 Положення про ЄСІТС адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в ЄСІТС в обов’язковому порядку.

Отже адвокат, яка діє в інтересах позивача, могла подати заяву:

в письмовій формі;

в електронному вигляді з використанням сервісу «Електронний суд», з попередньою реєстрацією офіційної електронної адреси (електронного кабінету).

Надіславши заяву про забезпечення позову електронною поштою з використанням електронного цифрового підпису, а не за допомогою підсистеми «Електронний суд», адвокат використала спосіб звернення до суду, не передбачений процесуальним законодавством.

Автор: Наталя Мамченко

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