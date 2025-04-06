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Заявление адвоката, поданное по электронной почте с использованием ЭЦП, а не через подсистему «Электронный суд», подлежит возвращению без рассмотрения – Верховный Суд

11:00, 6 апреля 2025
Апелляционный суд счел ошибочными выводы об отсутствии в заявлении сведений о наличии или отсутствии электронного кабинета адвоката, поскольку в заявлении заявитель указала о наличии электронного кабинета ЕСИТС – что решил Верховный Суд.
Заявление адвоката, поданное по электронной почте с использованием ЭЦП, а не через подсистему «Электронный суд», подлежит возвращению без рассмотрения – Верховный Суд
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Заявление адвоката, поданное по электронной почте с использованием электронной цифровой подписи, а не через подсистему «Электронный суд», подлежит возвращению без рассмотрения, поскольку такой способ обращения не предусмотрен процессуальным законодательством. На это указал Верховный Суд в постановлении от 12 февраля 2025 года по делу №944/6062/23 о признании брака незаключенным и аннулировании актовой записи о заключении брака.

Для обеспечения иска в этом деле представитель истца подал в суд заявление. Районный суд оставил заявление об обеспечении иска без рассмотрения, мотивируя это тем, что заявление не содержит сведений о наличии или отсутствии электронного кабинета.

Апелляционный суд отменил определение районного суда, дело передал в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения, отметив ошибочность выводов об отсутствии в заявлении сведений о наличии или отсутствии электронного кабинета адвоката, поскольку в заявлении заявитель указала о наличии электронного кабинета ЕСИТС.

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, постановление отменил, определение суда первой инстанции оставил в силе по следующим причинам.

Согласно п. 10 Положения о ЕСИТС адвокаты, нотариусы, государственные и частные исполнители, арбитражные управляющие, судебные эксперты, органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления, другие юридические лица регистрируют свои электронные кабинеты в ЕСИТС в обязательном порядке.

Таким образом, адвокат, действовавший в интересах истца, могла подать заявление:

  • в письменной форме;
  • в электронном виде с использованием сервиса «Электронный суд» с предварительной регистрацией официального электронного адреса (электронного кабинета).

Направив заявление об обеспечении иска по электронной почте с использованием электронной цифровой подписи, а не через подсистему «Электронный суд», адвокат использовала способ обращения в суд, не предусмотренный процессуальным законодательством.

Автор: Наталя Мамченко

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Заявление адвоката, поданное по электронной почте с использованием ЭЦП, а не через подсистему «Электронный суд», подлежит возвращению без рассмотрения – Верховный Суд

Апелляционный суд счел ошибочными выводы об отсутствии в заявлении сведений о наличии или отсутствии электронного кабинета адвоката, поскольку в заявлении заявитель указала о наличии электронного кабинета ЕСИТС – что решил Верховный Суд.

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