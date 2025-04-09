Україна готова обнулити мита на товари із США, – заступник міністра економіки Тарас Качка

Тарас Качка підкреслив, що Україна прагне уникнути загострення відносин із США.

Фото: agropolit.com

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Раніше «Судово-юридична газета» писала, що США ввели мита щодо низки країн. Щодо України встановлено базове мито в 10%.

Заступник міністра економіки й торговий представник України Тарас Качка повідомив, що країна готова до переговорів зі США про скасування мит на американську продукцію. Про це він сказав в інтерв’ю «Економічній правді».

За його словами, обсяг імпорту із США становить $3-4 млрд, і мита на ці товари вже або низькі, або відсутні.

«Тому ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути», сказав він.

Також Качка додав, що Україна прагне уникнути загострення відносин із США та не планує відповідних заходів на американські тарифи.

«Наш пріоритет – скасування мит, а не ескалація», – сказав Качка.

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