На Одещині 12-річна школярка розмалювала помадою пам’ятники на кладовищі — її матері загрожує штраф

За дії правопорушниці відповідатиме мати, їй загрожує покарання штрафом у сумі 5100 гривень.

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На Одещині у місті Ананьїв 12-річна школярка на кладовищі розмалювала пам’ятники губною помадою. За дії малолітньої правопорушниці відповідатиме її мати. Жінці загрожує штраф. Про це повідомляє поліція області.

Так, 8 квітня до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на цвинтарі в місті Ананьїв вимазано невідомою речовиною п'ять надгробків. Виявили це та сповістили поліцейських родичі померлих, чиї поховання зазнали пошкоджень.

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції встановила, що пам'ятники розмалювала губною помадою місцева 12-річна школярка, яка у такий спосіб розважалася.

Оскільки дівчинка не досягла віку, з якого настає відповідальність за вчинене нею правопорушення, то мати відповідатиме за дії доньки. Відносно жінки ми склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 184 КУпАП. Їй загрожує покарання штрафом у сумі 5100 гривень.

«Дитину попередили про неприпустимість подібних витівок, а матері нагадали про обов’язок виховувати доньку та контролювати, де, з ким і як вона проводить вільний час», - зазначив начальник сектору поліцейської діяльності № 1 відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції Максим Шихірев.

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