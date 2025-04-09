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В Одесской области 12-летняя школьница разрисовала помадой памятники на кладбище — ее матери грозит штраф

18:18, 9 апреля 2025
За действия правонарушительницы будет отвечать мать, ей грозит штраф в размере 5100 гривен.
В Одесской области 12-летняя школьница разрисовала помадой памятники на кладбище — ее матери грозит штраф
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В Одесской области в городе Ананьев 12-летняя школьница на кладбище разрисовала памятники губной помадой. За действия несовершеннолетней правонарушительницы будет отвечать её мать. Женщине грозит штраф. Об этом сообщает полиция области.

Так, 8 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на кладбище в городе Ананьев неизвестным веществом размазано пять надгробий. Это обнаружили и сообщили полицейским родственники умерших, чьи захоронения были повреждены.

Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции установила, что памятники разрисовала губной помадой местная 12-летняя школьница, которая таким образом развлекалась.

Так как девочка не достигла возраста, с которого наступает ответственность за совершённое ею правонарушение, то за действия дочери будет отвечать мать. В отношении женщины был составлен административный протокол по ч. 4 ст. 184 КУпАП. Ей грозит наказание в виде штрафа в размере 5100 гривен.

«Ребенка предупредили о недопустимости подобных выходок, а матери напомнили о её обязанности воспитывать дочь и контролировать, где, с кем и как она проводит свободное время», — отметил начальник сектора полицейской деятельности № 1 отдела полиции № 1 Подольского районного управления полиции Максим Шихирев.

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